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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:11

Путин в четверг встретится с главой Росфинмониторинга

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин встретится в четверг с директором Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрием Чиханчиным, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Сегодня Путин работает в Огареве. День относительно спокойный. Внутренние встречи и совещания. На приеме среди остальных будет глава нашей финансовой разведки, службы по финансовом мониторингу Юрий Чиханчин", - сказал он.

По его словам, Чиханчин будет докладывать о работе своего ведомства.

Владимир Путин Росфинмониторинг Юрий Чиханчин
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