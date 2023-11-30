Путин в четверг встретится с главой Росфинмониторинга

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин встретится в четверг с директором Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрием Чиханчиным, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Сегодня Путин работает в Огареве. День относительно спокойный. Внутренние встречи и совещания. На приеме среди остальных будет глава нашей финансовой разведки, службы по финансовом мониторингу Юрий Чиханчин", - сказал он.

По его словам, Чиханчин будет докладывать о работе своего ведомства.