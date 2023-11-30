Росфинмониторинг сообщил о двукратном росте подозрительных операций с криптовалютой

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Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин сообщил, что количество подозрительных операций с криптовалютой выросло примерно в два раза, они связано с наркотическими и коррупционными преступлениями.

"Продолжается работа по обороту криптовалюты. С учетом того, что все-таки система не доурегулирована, идет рост подозрительных операций примерно в два раза. И в основном это связано с наркотиками, мошенничеством и коррупцией", - сказал Чиханчин в четверг на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

По его словам, криптовалюта может использоваться и для финансирования терроризма.

"Благодаря программному продукту, который вы одобрили, мы совместно с банком ВТБ запустили прозрачный блокчейн так называемый - он дает возможность нам все-таки проводить расследования по этим делам, связанным с криптовалютой", - сказал Чиханчин.

Он сообщил, что к блокчейну сейчас подключено около 7 тыс. сотрудников правоохранительных органов, других заинтересованных ведомств. "И шесть стран мы уже подключили, то есть они тоже пользуются. Это дает возможность возбуждать уголовные дела", - добавил директор Росфинмониторинга.