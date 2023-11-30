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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:27

Мишустин назвал драйвером роста ВВП за 10 месяцев обрабатывающую промышленность

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Рост российской экономики по итогам января-октября 2023 года оценивается в 3,2%, основным драйвером роста остается обрабатывающая промышленность, сообщил на заседании правительства премьер-министр Михаил Мишустин.

"Российская экономика продолжает развиваться вопреки внешним вызовам. По предварительной оценке министерства экономического развития, за январь-октябрь рост валового внутреннего продукта составил 3,2%, - сказал он. - Наиболее сильная динамика наблюдалась в сфере обрабатывающей промышленности - почти 7,5%".

По его словам, положительная динамика в экономике отразилась на доходах федерального бюджета: "За девять месяцев они были больше прогнозных значений на три с лишним процентов".

"Снижение поступлений от нефтегазового сектора из-за перенастройки логистики компенсирована перечислением налогов на добавленную стоимость и на прибыль, различными акцизами и другими ненефтегазовыми платежами, что стало следствием повышения деловой активности, расширения действующих и запуска новых проектов внутреннего производства", - заявил Мишустин.

29 ноября Минэкономразвития опубликовало оценку динамики ВВП по итогам октября на уровне 5% в годовом сравнении, с учетом этого в целом за январь-октябрь рост экономики составил 3,2%. С исключением сезонного фактора, по расчетам министерства, рост ВВП в октябре замедлился до 0,3% с 0,5% в сентябре.

Официальный прогноз Минэкономразвития от сентября предполагает рост российского ВВП в 2023 году на 2,8%. Глава министерства Максим Решетников в начале ноября заявил, что рост в 2023 году будет выше этой оценки и составит 3%.

ЦБ в конце октября повысил свой прогноз роста этого показателя в текущем году до 2,2-2,7% с 1,5-2,5%. При этом ЦБ ожидает замедления годовых темпов роста в IV квартале до 1%.

Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных "Интерфаксом" в начале ноября, предполагает рост российской экономики в 2023 году на 2,7%.

Михаил Мишустин Минэкономразвития Максим Решетников Банк России
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