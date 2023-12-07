Минэкономразвития повысило прогноз по росту ВВП в 2023 году до 3,5%

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Минэкономразвития, по последним оценкам, ожидает роста ВВП России в 2023 году на уровне 3,5%, но формального уточнения прогноза не будет, заявил журналистам глава ведомства Максим Решетников в кулуарах форума ВТБ "Россия зовет!"

Такую же оценку назвал на этом же форуме президент Владимир Путин.

"3,5% роста ВВП в этом году - это наша сейчас оценка. Формально пересматривать прогноз, естественно, не будем, мы постоянно делаем рабочие оценки. А прогноз будет готовиться по плану весной", - прокомментировал Решетников текущие ожидания Минэкономразвития.

Как сообщалось, Минэкономразвития оценивало рост ВВП за январь-октябрь 2023 года в 3,2%, в том числе в октябре - 5% в годовом выражении.

Официальный прогноз Минэкономразвития от сентября предполагает рост ВВП в 2023 году на 2,8%.

Банк России в конце октября повысил свой прогноз роста этого показателя в текущем году до 2,2-2,7% с 1,5-2,5%.

Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных "Интерфаксом" в начале декабря, предполагает рост российской экономики в 2023 году на 3,2%.

В 2024 году Минэкономразвития ожидает роста ВВП на 2,3%, ЦБ - лишь на 0,5-1,5%, консенсус-прогноз аналитиков (от начала декабря) предполагает рост в 2024 году на 1,2%.