Открытое горение на вещевом рынке в Ростове-на-Дону ликвидировано

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Пожарные ликвидировали открытое горение на крупном вещевом рынке в Ростове-на-Дону, где площадь возгорания составляла 4 тыс. квадратных метров, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

"01:15 по Москве - ликвидация открытого горения", - говорится в сообщении.

Сообщение о пожаре на рынке "Темерник" поступило 30 ноября в 20:39 по Москве. Тушение осложнялось высокой пожарной нагрузкой, плотной застройкой и быстрым распространением огня. За несколько часов огонь распространился с 1 тыс. до 4 тыс. кв. метров. В 00:55 по Москве было объявлено о локализации возгорания на 4 тыс. кв. метров.

На месте пожара выставлено оцепление Росгвардии.