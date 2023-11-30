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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:27

Произошел пожар на рынке в Ростове-на-Дону на площади до 1,5 тыс. кв. метров

Тушение пожара осложняется плотной застройкой павильонов

Произошел пожар на рынке в Ростове-на-Дону на площади до 1,5 тыс. кв. метров
Фото: Эрик Романенко/ТАСС

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Спасатели ликвидируют крупный пожар на рынке в Ростове-на-Дону, где площадь возгорания увеличилась в полтора раза, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области.

"Площадь пожара увеличилась до 1,5 тыс. кв м. Увеличена группировка 113 человек, 33 единицы техники", - говорится в сообщении.

"Тушение пожара осложняется плотной застройкой павильонов и быстрым распространением огня", - отмечается в сообщении.

В связи с пожаром на территории рынка "Восточный", расположенного в Первомайском районе города Ростова-на-Дону, прокуратурой области организована проверка, сообщили в надзорном ведомстве.

"Прокуратурой организована проверка соблюдения требований пожарной безопасности, в ходе которой также будет дана оценка действиям уполномоченных органов. При выявлении нарушений закона будут приняты соответствующие меры реагирования", - говорится в пресс-релизе.

МЧС России Ростов-на-Дону
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