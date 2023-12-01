Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:27

Пожар на рынке в Ростове-на-Дону локализован на площади 4 тыс. кв. метров

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Спасатели локализовали крупный пожар на вещевом рынке в Ростове-на-Дону, сообщил журналистам заместитель начальника главного управления МЧС России по Ростовской области Владимир Завер.

"Пожар локализован на площади 4 тыс. кв. метров", - сказал Завер.

По словам Завера, пострадавших нет.

Сообщение о пожаре на рынке "Темерник" поступило 30 ноября в 20:39. Тушение осложнялось высокой пожарной нагрузкой, плотной застройкой и быстрым распространением огня. За несколько часов огонь распространился с 1 тыс. до 4 тыс. кв. метров.

На месте пожара выставлено оцепление Росгвардии.

МЧС России Ростов-на-Дону
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости
Обострение палестино-израильского конфликта

Блинкен заявил, что США работают над продлением перемирия между Израилем и ХАМАС

Блинкен заявил, что США работают над продлением перемирия между Израилем и ХАМАС

Министры ОПЕК+ обсудили состояние рынка и завершили заседание

Министры ОПЕК+ обсудили состояние рынка и завершили заседание

Началось заседание мониторингового комитета ОПЕК+

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });