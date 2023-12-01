Пожар на рынке в Ростове-на-Дону локализован на площади 4 тыс. кв. метров
Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Спасатели локализовали крупный пожар на вещевом рынке в Ростове-на-Дону, сообщил журналистам заместитель начальника главного управления МЧС России по Ростовской области Владимир Завер.
"Пожар локализован на площади 4 тыс. кв. метров", - сказал Завер.
По словам Завера, пострадавших нет.
Сообщение о пожаре на рынке "Темерник" поступило 30 ноября в 20:39. Тушение осложнялось высокой пожарной нагрузкой, плотной застройкой и быстрым распространением огня. За несколько часов огонь распространился с 1 тыс. до 4 тыс. кв. метров.
На месте пожара выставлено оцепление Росгвардии.