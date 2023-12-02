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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:33

В Москве водителям предложили пересесть на общественный транспорт 3 декабря

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Департамент транспорта столицы призвал автомобилистов в воскресенье пользоваться городским транспортом.

"По прогнозам синоптиков, 3 декабря ожидаются сильный ветер и снегопад, который будет идти весь день. Возможно образование гололедицы. Просим по возможности отказаться от поездок на личном автомобиле по городу и воспользоваться городским транспортом в течение дня", - говорится в сообщении телеграм-канала ведомства.

Накануне научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил "Интерфаксу", что на следующей неделе в Москве прогнозируются январские морозы.

Москва
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