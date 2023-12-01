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Последствия урагана в Крыму и ДНР отнесены к ЧС федерального характера

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Последствия удара стихии в Крыму и Донецкой народной республике отнесены к чрезвычайной ситуации федерального уровня, сообщила пресс-служба МЧС РФ в пятницу.

"Обстановка, сложившаяся в результате прохождения опасных метеорологических явлений на территориях Донецкой народной республики, Республики Крым и города Севастополя, отнесена к ЧС федерального характера, установлен федеральный уровень реагирования", - говорится в сообщении.

Соответствующее решение принято на заседании правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности под руководством замглавы МЧС Анатолия Супруновского.

Ураганный ветер порывами до 40 м/с накрыл юг России в минувшее воскресенье. Власти нескольких регионов ввели режим ЧС.

МЧС РФ Крым ДНР
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