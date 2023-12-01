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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено 30 ноября

Пять человек погибли в результате урагана в Крыму

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Пять человек стали жертвами прошедшего в Крыму урагана, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

"В результате стихии пострадали 12 человек", - написал Аксенов в своем телеграм-канале в пятницу.

Всего, по его данным, стихия затронула 320 населенных пунктов в 18 муниципальных образованиях. Электроснабжение было нарушено в 273 населенных пунктах, без света оставались свыше 500 тысяч человек. Затопило 159 частных домовладений, два многоквартирных домов, 193 приусадебных участка, 60 дачных домов в трех муниципалитетах. В пунктах временного размещения остаются 53 человека, в том числе шесть детей.

Максимально пострадали берегоукрепительные сооружения, пляжи и набережные в городах Ялта, Алушта, Евпатория, Феодосия, Керчь, Судак, а также в приморских сельских населенных пунктах, отметил глава региона.

На сегодняшнее утро без электроснабжения остается около 1,6 тысячи абонентов. Освобождено от воды 60 частных домовладений, два многоквартирных дома, 38 дачных домов, 83 приусадебных участка.

Ураганный ветер порывами до 40 м/с накрыл Крым в воскресенье. Введен режим ЧС. Предварительная сумма ущерба составляет 39,7 млрд рублей.

Ранее сообщалось об одном погибшем.

Крым Сергей Аксенов
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