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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:55

Медведев обсудит с главами регионов Сибири комплектование ВС РФ контрактниками

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Зампред Совбеза РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев сообщил, что в пятницу проведет с руководителями регионов Сибирского федерального округа совещание по вопросу комплектования Вооруженных сил контрактниками.

"Мы сегодня (1 декабря) здесь в Новосибирске будем проводить совещание с губернаторами СФО по комплектованию контрактниками наших Вооруженных сил. Эта работа продолжается", - сказал Медведев в четверг в ходе онлайн-приема граждан, приуроченного к 22-летию "Единой России".

Дмитрий Медведев Новосибирск
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