В Минобороны заявили об улучшении положения войск РФ на двух направлениях

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Минобороны РФ заявило об улучшении положения российских войск на донецком направлении и в районе Синьковки Харьковской области.

"На купянском направлении подразделения "Западной" группировки войск улучшили положение по переднему краю в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области и отразили 18 атак противника", - сказали в ведомстве.

По его данным, также наносились удары по силам ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка, Ивановка и Кисловка Харьковской области - потери в украинской армии составили свыше 315 военнослужащих, два танка, восемь боевых бронемашин, 15 автомобилей и семь орудий полевой артиллерии.

"На донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск при поддержке авиации и огня артиллерии продолжили улучшение положения по переднему краю и освободили населенный пункт Артемовское Донецкой народной республики", - сообщили в Минобороны.

Отмечается, что на краснолиманском направлении за неделю отражено 13 атак ВСУ, нанесены удары по украинским позициям в районах населенных пунктов Торское, Красный Лиман, Серебрянка и Григоровка (ДНР) - общие потери ВСУ составили более 950 военнослужащих убитыми и ранеными, семь боевых бронемашин и 21 автомобиль.

"На запорожском направлении подразделения российских войск вели активную оборону, в ходе которой отразили 14 атак противника в районах населенных пунктов Работино и Вербовое Запорожской области", - сказали в военном ведомстве.

В министерстве заявили, что потери ВСУ на этом направлении составили до 315 военнослужащих, пять танков, семь боевых бронемашин, 21 автомобиль и пять орудий полевой артиллерии.

"На южнодонецком направлении подразделениями группировки войск "Восток" отражены три атаки противника. Ударами авиации и огнем артиллерии нанесено огневое поражение подразделениям 58-й мотопехотной, 72-й механизированной бригад и 128-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Новомихайловка, Старомайорское, Никольское, Шевченко, Константиновка и Новодонецкое (ДНР)", - сказали в Минобороны РФ.

По данным ведомства, там Украина за неделю потеряла свыше 880 военнослужащих, один танк, шесть боевых бронемашин, 20 автомобилей и пять орудий полевой артиллерии.