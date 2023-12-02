Минобороны РФ сообщило о 27 групповых ударах за неделю по инфраструктуре ВСУ

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Российские войска за неделю нанесли 27 групповых ударов по аэродромной инфраструктуре, арсеналам и местам дислокации вооруженных сил Украины (ВСУ), заявили в субботу в Минобороны РФ.

"В период с 25 ноября по 2 декабря 2023 года Вооруженными силами Российской Федерации нанесены 27 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами по военной аэродромной инфраструктуре, арсеналам, местам хранения артиллерийских боеприпасов, вооружения, военной техники и базам горючего", - сказали в ведомстве.

По его данным, удары также наносились по пунктам размещения подразделений ВСУ.

Как заявили в министерстве, "все назначенные объекты поражены".