Военные РФ пресекли новые попытки ВСУ высадиться на левый берег Днепра

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Российские военные заявили о срыве попыток армии Украины высадиться на острова и левый берег Днепра.

"На херсонском направлении противником предпринимались неудачные попытки высадки боевых групп на островах и левом берегу Днепра", - говорится в сообщении Минобороны РФ об обстановке в зоне СВО за минувшую неделю.

"В результате упреждающих действий российских войск и огневых налетов артиллерии потери ВСУ на данном направлении за неделю составили до 450 военнослужащих, 13 орудий полевой артиллерии, 23 лодки и 26 автомобилей. Уничтожены две диверсионно-разведывательные группы противника", - сообщило министерство.

"Нанесено поражение подразделениям 35-й, 36-й и 37-й бригад морской пехоты ВСУ в районах населенных пунктов Тягинка, Токаревка и Садовое Херсонской области. Захвачены в плен 14 украинских военнослужащих", - заявило Минобороны РФ.