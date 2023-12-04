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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:35

Обвинение запросило 12 лет колонии для экс-губернатора Кировской области Белых

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Сторона обвинения просит суд назначить 12 лет лишения свободы бывшему губернатору Кировской области Никите Белых, ранее осужденному за получение взятки.

"Государственный обвинитель прокуратуры Кировской области, выступая в прениях сторон по уголовному делу бывшего губернатора региона Никиты Белых, ориентировал суд на назначение наказания в виде 12 лет лишения свободы с запретом занятия должности на государственной службе на 3 года со штрафом более 48 млн рублей (с учетом ранее вынесенного приговора Пресненского районного суда г. Москвы от 01.02.2018), с зачетом уже отбытого наказания в условиях изоляции в исправительной колонии", - говорится в телеграм-канале региональной прокуратуры в понедельник.

На этот раз Белых вменяются ч.3 ст.285 УК РФ и п."в" ч.3 ст.286 УК РФ (злоупотребление и превышение должностными полномочиями).

Пресненский суд Москвы 1 февраля 2018 года приговорил Белых к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в 48,2 млн рублей за получение взятки в 400 тыс. евро от бизнесмена Юрия Судгаймера (ч.6 ст.290 УК РФ).

Мосгорсуд 10 мая 2018 года незначительно изменил приговор, оставив без изменения наказание для Белых.

Обвинение в превышении должностных полномочий уже осужденному экс-губернатору было предъявлено в июле 2021 года.

По версии следствия, в 2015 году Белых, исполняя обязанности губернатора Кировской области, обеспечил совершение крупной сделки - заключения договора займа АО "Кировская региональная ипотечная корпорация" с одной из компаний на сумму 320 млн рублей.

Согласно договору, денежные средства с уплатой процентов должны были быть возвращены до ноября 2016 года.

"В последующем губернатор Кировской области в ходе рабочих совещаний давал поручения о распределении данных денежных средств на нужды иных юридических лиц, не связанные с уставными целями деятельности АО "К.Р.И.К.", находившихся в заведомо неплатежеспособном состоянии, с целью кратковременного улучшения их финансового положения. Суммы задолженности не были возвращены в АО "К.Р.И.К.", - сообщали в СКР.

Решением Арбитражного суда Кировской области в пользу АО "К.Р.И.К." с правительства Кировской области были взысканы денежные средства в сумме более 202 млн рублей.

"Таким образом, в результате противоправных действий подозреваемого бюджету Кировской области был причинен материальный ущерб на указанную сумму, чем допущено существенное нарушение прав и охраняемых законом интересов общества и государства", - отмечал СКР.

Никита Белых Кировская область
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