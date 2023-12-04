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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:35

Еще 120 эвакуированных из Газы россиян возвращаются в Москву

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Самолет МЧС РФ, на борту которого находятся 120 эвакуированных из Газы граждан России, вылетел в Москву, сообщила пресс-служба чрезвычайного ведомства в понедельник.

"Борт МЧС РФ с эвакуированными россиянами и членами их семей из Газы вылетел в Москву", - говорится в сообщении.

7 октября базирующаяся в секторе Газа радикальная группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. Жертвами атаки стали свыше 1,2 тыс. человек, более 200 были захвачены в заложники. В ответ армия обороны Израиля начала операцию против ХАМАС. По последней информации палестинского Минздрава, в секторе Газа погибли свыше 15,2 тыс. человек.

Израиль МЧС РФ Москва сектор Газа
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