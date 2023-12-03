Из сектора Газа эвакуировали еще 133 россиянина

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Еще более ста тридцати россиян прошли контрольно-пропускной пункт (КПП) "Рафах" на границе Египта с сектором Газа, сообщила пресс-служба МЧС РФ в воскресенье.

"Оперативная группа МЧС РФ в Египте продолжает работу по приему людей, прошедших КПП "Рафах". Пункт пропуска пересекли еще 133 гражданина РФ и члены их семей", - говорится в сообщении.

Люди уже находятся в оперативном штабе в Каире. "После прохождения всех этапов оформления авиация МЧС России доставит эвакуированных в Москву", - добавили в ведомстве.

По последним данным, из сектора Газа удалось вывести 761 из 965 обратившихся за помощью соотечественников. В РФ спецрейсами МЧС из Каира уже доставлено 657 человек.

Организованная российскими спасателями совместно с дипломатами эвакуация сограждан из Газы началась 12 ноября.