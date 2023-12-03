Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:23

Из сектора Газа эвакуировали еще 133 россиянина

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Еще более ста тридцати россиян прошли контрольно-пропускной пункт (КПП) "Рафах" на границе Египта с сектором Газа, сообщила пресс-служба МЧС РФ в воскресенье.

"Оперативная группа МЧС РФ в Египте продолжает работу по приему людей, прошедших КПП "Рафах". Пункт пропуска пересекли еще 133 гражданина РФ и члены их семей", - говорится в сообщении.

Люди уже находятся в оперативном штабе в Каире. "После прохождения всех этапов оформления авиация МЧС России доставит эвакуированных в Москву", - добавили в ведомстве.

По последним данным, из сектора Газа удалось вывести 761 из 965 обратившихся за помощью соотечественников. В РФ спецрейсами МЧС из Каира уже доставлено 657 человек.

Организованная российскими спасателями совместно с дипломатами эвакуация сограждан из Газы началась 12 ноября.

7 октября базирующаяся в секторе Газа радикальная группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. Жертвами атаки стали свыше 1,2 тыс. человек, более 200 были захвачены в заложники. В ответ армия обороны Израиля начала операцию против ХАМАС. По последней информации палестинского Минздрава, в секторе Газа погибли свыше 15,2 тыс. человек.

сектор Газа Египет Рафах МЧС РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Филиппины заметили 135 судов морского ополчения КНР у спорного рифа в Южно-Китайском море

Филиппины заметили 135 судов морского ополчения КНР у спорного рифа в Южно-Китайском море
Обострение палестино-израильского конфликта

Военные Израиля предписали эвакуироваться жителям Хан-Юниса и его окрестностей

Обострение палестино-израильского конфликта

Власти Израиля подтвердили план создать буферную зону в Газе

Власти Израиля подтвердили план создать буферную зону в Газе

Что случилось этой ночью: воскресенье, 3 декабря

Обострение палестино-израильского конфликта

ВВС Британии осуществят разведывательные полеты над Газой для поиска заложников

ВВС Британии осуществят разведывательные полеты над Газой для поиска заложников

Штаты планируют разместить в ИТР ракеты средней дальности в 2024 году

Обострение палестино-израильского конфликта

США призвали Израиль защитить мирных палестинцев во избежание стратегического поражения в Газе

США призвали Израиль защитить мирных палестинцев во избежание стратегического поражения в Газе
Обострение палестино-израильского конфликта

Нетаньяху предостерег "Хезболлу" от полномасштабной войны с Израилем

Снежный шторм привел к перебоям с транспортом в нескольких европейских странах

Снежный шторм привел к перебоям с транспортом в нескольких европейских странах
Обострение палестино-израильского конфликта

ХАМАС утверждает, что ранее передал Израилю всех заложников-женщин и детей

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });