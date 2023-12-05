Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:35

В Кремле заявили, что амнистии осужденных женщин в РФ в этом году не будет

В Кремле заявили, что амнистии осужденных женщин в РФ в этом году не будет
Фото: Евгений Епанчинцев/ТАСС

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Амнистию заключенных женщин в России невозможно провести до конца текущего года, сначала необходимо проработать все детали, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нет, конечно, ее так быстро провести невозможно. Сначала надо обсудить детали, выработать позицию, а потом уже конкретно о чем-то говорить", - сказал Песков журналистам во вторник, отвечая на соответствующий вопрос.

По персоналиям, которые могли бы попасть под такую амнистию, также пока нет информации.

Накануне президент РФ Владимир Путин не исключил проведения амнистии для женщин, которые осуждены и находятся под следствием по ненасильственным преступлениям, пообещав принять решение по этому вопросу.

"Что касается женщин в местах лишения свободы, примеры, которые вы привели, они убедительны и думаю, что нужно подготовить и принять соответствующее решение, в том числе и по амнистии некоторых категорий женщин, которые находятся в местах лишения свободы", - сказал Путин на заседании Совета по правам человека.

Объявить амнистию для всех женщин, у которых есть несовершеннолетние дети, попросила член СПЧ Ева Меркачева.

"Я просила бы вас помиловать всех женщин, у которых есть несовершеннолетние дети и которые подозреваются или уже осуждены за ненасильственные преступления. Пусть бы мамы с малышами вернулись домой. И прошу помиловать вообще всех женщин, которые совершили впервые ненасильственные преступления, по делам которых нет потерпевших или те не против их освобождения", - сказала Меркачева, обращаясь к президенту.

Владимир Путин Дмитрий Песков Ева Меркачева СПЧ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Путин 6 декабря совершит рабочие визиты в ОАЭ и Саудовскую Аравию

Утвержден перечень приоритетных грузов для районов Крайнего Севера

Утвержден перечень приоритетных грузов для районов Крайнего Севера

Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено

Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено
Обострение палестино-израильского конфликта

Девятый спецборт МЧС РФ доставил в Москву 120 россиян, эвакуированных из Газы

Девятый спецборт МЧС РФ доставил в Москву 120 россиян, эвакуированных из Газы
Дело Михаила Абызова

Прокурор запросил 19,5 лет для экс-министра Михаила Абызова

Путин заявил, что РФ не отказывается от принципов Всеобщей декларации прав человека

Путин заявил, что РФ не отказывается от принципов Всеобщей декларации прав человека

Что произошло за день: понедельник, 4 декабря

Президент РФ сказал, что партнерство России и Турции находится на высоком уровне

Президент РФ сказал, что партнерство России и Турции находится на высоком уровне

Путин выразил надежду на улучшение отношений с Великобританией

Чрезмерно закрытых эмитентов предупредили о потере места в высшем котировальном списке

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });