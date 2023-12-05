В Кремле заявили, что амнистии осужденных женщин в РФ в этом году не будет

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Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Амнистию заключенных женщин в России невозможно провести до конца текущего года, сначала необходимо проработать все детали, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нет, конечно, ее так быстро провести невозможно. Сначала надо обсудить детали, выработать позицию, а потом уже конкретно о чем-то говорить", - сказал Песков журналистам во вторник, отвечая на соответствующий вопрос.

По персоналиям, которые могли бы попасть под такую амнистию, также пока нет информации.

Накануне президент РФ Владимир Путин не исключил проведения амнистии для женщин, которые осуждены и находятся под следствием по ненасильственным преступлениям, пообещав принять решение по этому вопросу.

"Что касается женщин в местах лишения свободы, примеры, которые вы привели, они убедительны и думаю, что нужно подготовить и принять соответствующее решение, в том числе и по амнистии некоторых категорий женщин, которые находятся в местах лишения свободы", - сказал Путин на заседании Совета по правам человека.

Объявить амнистию для всех женщин, у которых есть несовершеннолетние дети, попросила член СПЧ Ева Меркачева.

"Я просила бы вас помиловать всех женщин, у которых есть несовершеннолетние дети и которые подозреваются или уже осуждены за ненасильственные преступления. Пусть бы мамы с малышами вернулись домой. И прошу помиловать вообще всех женщин, которые совершили впервые ненасильственные преступления, по делам которых нет потерпевших или те не против их освобождения", - сказала Меркачева, обращаясь к президенту.