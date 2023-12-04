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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:35

Путин не исключил амнистию для женщин, осужденных по ненасильственным преступлениям

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин не исключил амнистию для женщин, которые осуждены и находятся под следствием по ненасильственным преступлениям, пообещав принять решение по этому вопросу.

"Что касается женщин в местах лишения свободы, примеры, которые вы привели, они убедительны и думаю, что нужно подготовить и принять соответствующее решение, в том числе и по амнистии некоторых категорий женщин, которые находятся в местах лишения свободы", - сказал Путин на заседании Совета по правам человека.

Объявить амнистию для всех женщин, у которых есть несовершеннолетние дети, попросила член СПЧ Ева Меркачева.

"Я просила бы вас помиловать всех женщин, у которых есть несовершеннолетние дети и которые подозреваются или уже осуждены за ненасильственные преступления. Пусть бы мамы с малышами вернулись домой. И прошу помиловать вообще всех женщин, которые совершили впервые ненасильственные преступления, по делам которых нет потерпевших или те не против их освобождения", - сказала Меркачева, обращаясь к президенту. "Я уверена, что этот шаг милосердия со стороны государства многое сделает для всей страны - он покажет, что милосердие возможно в любых ситуациях и что милосердие есть та самая высшая справедливость", - добавила она.

Ева Меркачева Путин СПЧ
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