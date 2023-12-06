Глава комитета ГД счел, что возможная амнистия коснется совершивших нетяжкие преступления

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Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Председатель комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников считает, что под возможную амнистию попадут осужденные за преступления небольшой тяжести.

"Безусловно, там не должно быть тяжких и особо тяжких статей, там скорее всего, будут критерии: небольшая тяжесть и возраст, дети - гуманитарные вещи", - сказал Крашенинников журналистам в среду.

Он отметил: "для того, чтобы это все подготовить нам надо понимать, какие будут статьи, какие другие квалифицирующие признаки, сколько народу на данный момент сидит; "если мы, допустим, понимаем какие статьи, то нам нужно брать статистику Верховного суда, ФСИНа и так далее".

"Что касается нашей позиции, то, конечно, мы поддерживаем позицию президента, она важна, гуманна и юридически обоснована", - добавил Крашенинников.

Он призвал не путать амнистию с помилованием: "амнистия - акт Госдумы, помилование - президента; амнистия - общий акт, он не касается конкретных лиц".

"По Конституции, как вы знаете, амнистия - это исключительное ведение Госдумы", - сказал также глава комитета.

Ранее президент РФ Владимир Путин не исключил амнистию для женщин, которые осуждены и находятся под следствием по ненасильственным преступлениям, пообещав принять решение по этому вопросу.

"Что касается женщин в местах лишения свободы, примеры, которые вы привели, они убедительны и думаю, что нужно подготовить и принять соответствующее решение, в том числе и по амнистии некоторых категорий женщин, которые находятся в местах лишения свободы", - сказал Путин на заседании Совета по правам человека.

Объявить амнистию для всех женщин, у которых есть несовершеннолетние дети, попросила член СПЧ Ева Меркачева.