Верховный суд отслеживает применение меры пресечения в виде ареста

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Ограничение применения исключительной меры пресечения в виде заключения под стражу является предметом повышенного внимания Верховного суда, заявил его председатель Вячеслав Лебедев на пленарном заседании Совета судей России.

"Повышенное внимание Верховный суд РФ уделяет дальнейшему ограничению применения меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказал он.

По его словам, за 9 месяцев 2023 года в СИЗО было заключено почти 62 тысячи лиц, что на 6% меньше, чем за аналогичный период 2022 года.

Численность лиц, в отношении которых судом применена мера пресечения в виде домашнего ареста, возросла на 14%, добавил Лебедев.

Он напомнил, что 24 октября Госдума приняла в первом чтении законопроект, внесенный Верховным судом России и направленный на ограничение применения меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении женщин, имеющих малолетних детей, и лиц, страдающих заболеваниями.

Глава Верховного суда пообещал, что работа, направленная на гуманизацию уголовного законодательства и правоприменительной практики, продолжится.

"Обращаю внимание на то, что гуманизм является принципом УК РФ, в соответствии с которым уголовное законодательство России обеспечивает безопасность человека, а наказание и иные меры уголовно-правового характера, применяемые к лицу, совершившему преступление, не могут иметь своей целью причинение физических страданий или унижение человеческого достоинства. В этой связи Верховным судом РФ будет продолжена системная и последовательная работа в этом направлении", - сказал Лебедев.