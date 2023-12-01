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Журналистке Курмашевой продлили арест в Казани

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Советский районный суд Казани в пятницу продлил срок содержания под стражей журналистке признанного иноагентом СМИ "Радио Свободная Европа / Радио Свобода" Алсу Курмашевой на два месяца, сообщил "Интерфаксу" следователь, подававший ходатайство о продлении ареста.

"Срок продлили до 5 февраля", - сказал собеседник агентства.

Предыдущий срок ареста Курмашевой истекает 5 декабря.

Рассмотрение ходатайства о продлении ареста суд проводил в закрытом режиме.

Адвокат Рим Сабиров заявил, что обжалует это решение, потому что лицо, обвиняемое в преступлении средней тяжести, не может содержаться под стражей.

Ранее сообщалось, что журналистка была задержана в Казани в качестве подозреваемой по уголовному делу, возбужденному по ч. 3 ст. 330.1 УК РФ (неисполнение установленной законодательством РФ обязанности по представлению в уполномоченный орган документов, необходимых для включения в реестр иностранных агентов, совершенное лицом, осуществляющим целенаправленный сбор сведений в области военной, военно-технической деятельности РФ, которые при их получении иностранными источниками могут быть использованы против безопасности РФ (при отсутствии признаков преступлений, предусмотренных статьями 275 и 276 настоящего Кодекса).

С ходатайством об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей в суд обратилось следствие. Советский районный суд Казани арестовал журналистку до 5 декабря. Верховный суд Татарстана признал законным арест журналистки.

Ее адвокат Эдгар Матевосян пояснял после суда, что Курмашева не уведомила Минюст о том, что является журналистом СМИ-иноагента.

"Есть два способа признания иноагентом - самостоятельно подаешь (сведения), либо Минюст признает... Она не считает себя виновной", - сказал защитник.

Алсу Курмашева зарегистрирована в Казани, но фактически проживала в Чехии, является гражданкой России и США.

Казань
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