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Росреестр подготовит законопроекты об обязательной регистрации частных домов

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Росреестр в скором времени планирует внести в парламент законопроекты, которые позволят решить проблему незарегистрированных частных домов в России, сообщил замглавы ведомства Алексей Бутовецкий. Он сказал об этом на круглом столе по вопросам оформления прав на объекты недвижимости.

"У нас остается глобальная проблема с незарегистрированной недвижимостью (...), которые все построили, спокойно живут, ничего не регистрируют, налоги не платят. Сейчас у нас есть поручение президента, чтобы эту проблему решить. Я думаю, в скором времени мы в парламент предоставим законопроекты на эту тему", - сказал Бутовецкий.

По его словам, Росреестр уже предлагал убрать "все" и "в том числе" из нормативных актов, которые содержат понятие недвижимости. Также предлагалось ввести нормы об образовании недвижимости в отношении других объектов, кроме земельных участков.

Весной Бутовецкий предлагал установить разумные сроки для оформления владельцами новых частных домов.

"У нас сейчас, по сути, сам заявитель, гражданин, решает, идти ему регистрировать, не идти регистрировать. Поэтому мы предлагаем все-таки установить какие-то разумные сроки, когда гражданин после окончания строительства должен обратиться в Росреестр зарегистрировать право либо пойти в орган, который вводит объект в эксплуатацию", - говорил замглавы Росреестра. Также он предлагал ввести законодательно обязанность собственников оформлять землю и сооружения.

Росреестр
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