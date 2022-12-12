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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:22

В Росреестре отметили неготовность 9 регионов внедрять единое ПО для кадастровой оценки

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - В России девять регионов пока не поддерживают внедрение единого программного обеспечения для проведения государственной кадастровой оценки (ГКО), заявил замруководителя Росреестра Алексей Бутовецкий.

"Многие регионы говорят о том, что сейчас есть дефицит, так скажем, ПО, хотя многие регионы вложили достаточно большие средства бюджетные в ПО и сами на нем работают. Сейчас у нас даже законопроект был подготовлен по этому поводу, у нас был проведен опрос регионов. И нужно сказать, что девять регионов из всех существующих не поддерживают применение единого ПО для целей ГКО", - сказал он на круглом столе "Проблемы государственной кадастровой оценки" в Совете Федерации.

По словам Бутовецкого, с данными регионами идет работа. В их число входят Москва с Подмосковьем, Петербург, Ленинградская область, Камчатский край и другие. Эти регионы сначала хотят увидеть, каким будет продукт и будет ли учитываться региональная специфика, отметил чиновник.

Внедрение единого ПО в случае принятия соответствующего законопроекта позволит с 1 января 2026 года реализовать принцип единства методологии определения кадастровой стоимости и повысить качество ее результатов, унифицировать процедуры проведения ГКО в регионах, сказал замглавы Росреестра.

Также Бутовецкий добавил, что создан прецедент нарушения в Татарстане даты применения (1 января 2023 года) результатов определения кадастровой стоимости земельных участков, полученных в рамках проведения единого цикла ГКО. Так, результаты были утверждены только 2 декабря. Поэтому с учетом требований Закона о кадастровой оценке результаты ГКО в регионе опубликуют только 1 января 2024 года.

Государственная кадастровая оценка является обязательной и проводится каждые четыре года по всей России и раз в два года - на территориях городов федерального значения.

С 1 января 2020 года все полномочия по государственной кадастровой оценке недвижимости переданы в специализированные государственные бюджетные учреждения (ГБУ). В ведение этих же учреждений передана и процедура досудебного оспаривания кадастровой стоимости.

Росреестр Алексей Бутовецкий Москва Московская область Петербург Ленобласть Камчатка
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