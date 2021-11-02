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Реестр недобросовестных пользователей недр заработает с января 2022 года

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - В России с января 2022 года вступят в силу поправки к закону "О недрах", которые в том числе предусматривают ведение электронного реестра недобросовестных пользователей недр. Минприроды сообщило, что подготовило приказ, утверждающий порядок ведения такого реестра.

Вести реестр будут Роснедра.

В него будут включать победителей аукционов, не уплативших в установленном порядке и в установленные сроки разовый платеж за право пользования недрами.

"В течение пяти рабочих дней с даты наступления обстоятельств организатор аукциона направляет об этом сведения в Роснедра и далее, если эти данные соответствуют требованиям и нет технических ошибок, в течение пяти дней сведения попадают в реестр недобросовестных недропользователей. Сведения находятся в реестре два года, после чего автоматически удаляются", - уточнили в Минприроды.

Там отметили, что некоторые компании, систематически участвующие в аукционах и предлагающие наибольший размер разового платежа, "не уплачивают заявленную на торгах сумму", что ведет к срыву торгов и потерям федерального бюджета.

"Между тем, практика реестра недобросовестных пользователей уже успешно работает, например, при аукционах по продаже и аренде земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности", - отметил через пресс-службу глава Минприроды Александр Козлов.

Минприроды Роснедра Александр Козлов

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