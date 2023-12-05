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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:32

Ушаков сообщил о подготовке двусторонних документов к визиту Путина в ОАЭ

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - К визиту президента РФ Владимира Путина в Объединенные Арабские Эмираты готовится ряд двусторонних документов, также совместные документы могут быть приняты и по итогам его посещения Саудовской Аравии, сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков.

"Я сейчас не буду раскрывать, что конкретно планируется, но работа над некоторыми документами идет в настоящий момент, и кое-что, очевидно, будет подписано в ходе визита, в частности, в Эмираты", - сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

"Может быть, какие-то документы появятся и с нашими саудовскими коллегами. Это покажут ближайшие часы. Но если появятся документы, они будут приняты "на полях" визитов, без подписания", - добавил Ушаков.

"Что касается визитов в Эмираты и Саудовскую Аравию и прием у нас здесь (Ибрагима) Раиси, то это весьма актуальные и крайне важные контакты. Они важны как с точки зрения дальнейшего развития и укрепления дружественных связей с этими тремя странами, так и в связи с обострившейся ситуацией на Ближнем Востоке, в связи с израильско-палестинским противостоянием, в связи с разразившейся гуманитарной катастрофой", - продолжил представитель Кремля.

Ушаков также напомнил, что эти три страны получили приглашение вступить в БРИКС с 2024 года. "В 2024 году в этом объединении председательствует Россия, и вполне логично обсудить вопрос о том, как российскому председательству обеспечить плавное подключение этих трех стран ко всем сферам деятельности БРИКС", - сказал он.

Ушаков назвал предстоящие международные контакты Путина "концентрированным выстрелом". "Такие блиц-контакты нашего президента достаточно краткосрочны, но, несомненно, очень важны", - добавил он.

Повестка переговоров

Говоря о визите Путина в ОАЭ, Ушаков рассказал, что, как предполагается, российский президент обсудит с коллегой из Эмиратов Мухаммедом аль Нахайяном двустороннее торговое сотрудничество и промышленную кооперацию, региональные проблемы и ближневосточное регулирование.

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"Важно будет поговорить не только о двусторонних делах, но и посмотреть на развитие ближневосточного конфликта и, в частности, обсудить другие актуальные вопросы международного положения, региональные проблемы, в том числе с учетом предстоящего подключения Эмиратов к членству в объединении БРИКС", - сказал помощник президента.

В ходе визита в Саудовскую Аравию Путин проведет переговоры с наследным принцем Мухаммедом бен Сальманом аль Саудом.

"Предполагаем предметно обсудить сотрудничество в области энергетики, включая взаимодействие в рамках ОПЕК+", - сказал Ушаков, добавив, что "достаточно плотная российско-саудовская координация в этом формате является надежной гарантией сохранения стабильной и предсказуемой ситуации на глобальном нефтяном рынке".

"Естественно, обстановка на Ближнем Востоке тоже будет обсуждаться: тут и ситуация непосредственно в зоне палестино-израильского конфликта, а также урегулирование ситуации в Сирии, Йемене, Судане, обеспечение стабильности в зоне Персидского залива и так далее", - пояснил представитель Кремля.

Журналисты поинтересовались у него, будет ли подниматься в ходе визитов Путина в ОАЭ и Саудовскую Аравию тема Украины.

"Когда я упомянул о региональных конфликтах, то помимо палестино-израильского (конфликта), который сейчас носит самый горячий характер, естественно, мы обсудим и ситуацию по линии СВО. Это неизбежно. Я не сомневаюсь, что нашим коллегам будет важно выслушать оценки Владимира Путина по развитию ситуации", - отреагировал Ушаков.

При этом он подчеркнул, что эти обсуждения не будут иметь никакого отношения к саммитам в Джидде, где ранее обсуждалась украинская "формула мира".

Говоря о технических аспектах визитов в ОАЭ и Саудовскую Аравию, Ушаков отметил их краткосрочный характер. По его словам, в Абу-Даби состоятся российско-эмиратские переговоры в расширенном составе, после чего Путин и аль Нахайян продолжат беседу тет-а-тет, а российская делегация вылетит в Эр-Рияд.

В Саудовской Аравии также предполагаются переговоры в расширенном составе, а затем - разговор лидеров двух стран с глазу на глаз, после чего Путин вернется в Москву.

Представитель Кремля обратил внимание на представительный характер российской делегации, сопровождающей Путина.

В частности, по его словам, в нее войдут первый вице-премьер Андрей Белоусов, вице-премьеры Денис Мантуров и Александр Новак, министр иностранных дел Сергей Лавров, руководитель Центробанка Эльвира Набиуллина, главы Роскосмоса, Росатома и РФПИ Юрий Борисов, Алексей Лихачев и Кирилл Дмитриев, помощники главы государства Игорь Левитин и Максим Орешкин, а также представители российского бизнеса.

Юрий Ушаков Владимир Путин ОАЭ Саудовская Аравия
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