Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:32

В РФ зафиксированы единичные случаи заболевания микоплазменной инфекцией

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - В России встречаются единичные случаи заболевания микоплазменной инфекцией, сообщили в Роспотребнадзоре на фоне роста заболеваемости респираторными заболеваниями в ряде зарубежных стран.

"В настоящее время в РФ также регистрируются отдельные случаи заболевания микоплазменной инфекцией. Так же, как и за рубежом, не отмечается изменений в клинической картине заболевания, в частности, появления более тяжелых форм инфекции", - сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.

Так заявили, что все групповые случаи заболевания, в том числе в организованных коллективах, активно расследуются, проводится комплексная лабораторная диагностика у заболевших и лиц, контактирующих с ними, организуются противоэпидемические мероприятия.

В ведомстве отметили, что в последние несколько дней ряд стран мира, в частности, Китай, Германия, Франция, Италия, сообщили о росте заболеваемости респираторными заболеваниями, поражающими преимущественно детей.

Китайские власти, в частности, объяснили этот рост отменой ограничений по COVID-19 и наступлением холодного сезона, а также циркулирующими известными патогенами, такими как грипп, Mycoplasma pneumoniae, респираторно-синцитиальный вирус и новой коронавирусной инфекции (SARS-CoV-2). Известно, что микоплазменная пневмония и респираторно-синцитиальный вирус поражают детей чаще, чем взрослых.

В ведомстве подчеркивают, что в РФ благодаря многоуровневой системе эпидемиологического надзора "ситуация с заболеваемостью в настоящее время находится полностью под контролем Роспотребнадзора".

Роспотребнадзор Китай
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Долг "Роснано" перед Совкомбанком сократился до 9 млрд рублей

Банкам рекомендовано рассчитывать риски мошенничества отдельно по картам, счетам и СБП

В группе "Мосбиржи" сообщили о готовности участников рынка к риску санкций

Курс евро поднялся до 100 рублей впервые с 26 октября

Курс евро поднялся до 100 рублей впервые с 26 октября

Увеличение утильсбора и повышение ставки ЦБ сдерживают российский авторынок

Увеличение утильсбора и повышение ставки ЦБ сдерживают российский авторынок

Визит Мадуро в РФ может состояться до конца года

Дума разрешила с 2025 года дезинфицировать въезжающие в РФ автомобили

Дума разрешила с 2025 года дезинфицировать въезжающие в РФ автомобили

Поправки о праве президента определять учет информации о ценных бумагах прошли II чтение

Дума приняла в I чтении проект закона о праве регионов запрещать "наливайки"

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });