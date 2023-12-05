В РФ зафиксированы единичные случаи заболевания микоплазменной инфекцией

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - В России встречаются единичные случаи заболевания микоплазменной инфекцией, сообщили в Роспотребнадзоре на фоне роста заболеваемости респираторными заболеваниями в ряде зарубежных стран.

"В настоящее время в РФ также регистрируются отдельные случаи заболевания микоплазменной инфекцией. Так же, как и за рубежом, не отмечается изменений в клинической картине заболевания, в частности, появления более тяжелых форм инфекции", - сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.

Так заявили, что все групповые случаи заболевания, в том числе в организованных коллективах, активно расследуются, проводится комплексная лабораторная диагностика у заболевших и лиц, контактирующих с ними, организуются противоэпидемические мероприятия.

В ведомстве отметили, что в последние несколько дней ряд стран мира, в частности, Китай, Германия, Франция, Италия, сообщили о росте заболеваемости респираторными заболеваниями, поражающими преимущественно детей.

Китайские власти, в частности, объяснили этот рост отменой ограничений по COVID-19 и наступлением холодного сезона, а также циркулирующими известными патогенами, такими как грипп, Mycoplasma pneumoniae, респираторно-синцитиальный вирус и новой коронавирусной инфекции (SARS-CoV-2). Известно, что микоплазменная пневмония и респираторно-синцитиальный вирус поражают детей чаще, чем взрослых.

В ведомстве подчеркивают, что в РФ благодаря многоуровневой системе эпидемиологического надзора "ситуация с заболеваемостью в настоящее время находится полностью под контролем Роспотребнадзора".