Что произошло за день: вторник, 5 декабря

Предложения Минфина по охлаждению сегмента льготной ипотеки, падение курса рубля, принятие законопроекта о запрете "наливаек" в I чтении

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Минфин внес в правительство пакет мер для охлаждения сегмента льготной ипотеки, сообщил источник. В частности, предлагается снизить максимальный размер кредита в рамках льготных программ для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей до 6 млн рублей, повысить размер минимального первоначального взноса до 30%.

- Рубль во вторник упал к доллару и евро, обновив минимумы за несколько недель. Курс доллара США составил 92,28 руб. в 19:00, что на 1,35 рубля выше закрытия предыдущих торгов. Евро к этому времени стоил 99,98 руб., подорожав на 1,49 рубля. Ранее евро поднимался выше 100 руб. впервые с 26 октября.

- Путин 6 декабря совершит рабочие визиты в ОАЭ и Саудовскую Аравию. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, это "произойдет, фактически, за одни сутки". К визиту в ОАЭ готовятся двусторонние документы, сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков. 7 декабря Россию посетит президент Ирана Ибрахим Раиси.

- Цены на нефть эталонных марок перешли к росту во вторник в преддверии публикации данных о запасах в США. К 17:31 по московскому времени февральские фьючерсы на сорт Brent на ICE Futures подорожали на $0,57 (0,73%) - до $78,6 за баррель, фьючерсы на нефть WTI на январь на торгах NYMEX повысились на $0,54 (0,74%) - до $73,58 за баррель.

- Два российских профучастника получили от европейских регуляторов лицензии на разблокировку замороженных активов клиентов.

- Амнистию заключенных женщин в России невозможно провести в этом году, заявил Дмитрий Песков. Накануне президент РФ Владимир Путин не исключил проведения амнистии для женщин, которые осуждены и находятся под следствием по ненасильственным преступлениям. Объявить амнистию для всех женщин, у которых есть несовершеннолетние дети, попросила член СПЧ Ева Меркачева.

- В Москве минимальная пенсия с доплатой будет индексирована до 24 500 рублей с 1 января 2024 года. Также власти города проведут индексацию единовременных и ежемесячных социальных выплат.

- Дума приняла в I чтении проект закона о праве регионов запрещать "наливайки" - розничную продажу пива, медовухи в многоквартирных домах. Кроме того, чтобы не допустить повторения ситуации с отравлением "Мистером Сидром", предлагается законодательно запретить производство алкоголя с добавлением этилового спирта, если это не предусмотрено законодательством РФ или госстандартами и техническими регламентами.

- В РФ зафиксированы единичные случаи заболевания микоплазменной инфекцией, не отмечается изменений в клинической картине заболевания, сообщили в Роспотребнадзоре.