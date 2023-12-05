Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:32

Эксперт отметил периодические всплески микоплазменной инфекции в России

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Микоплазменная инфекция в России часто встречается в осенне-зимний период; текущий рост заболеваемости может быть связан с периодическими подъемами в многолетней динамике, сообщил "Интерфаксу" главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням Владимир Чуланов.

"Микоплазменная инфекция верхних и нижних дыхательных путей (...) - это не новый возбудитель, и в осенне-зимний период эта инфекция встречается довольно часто", - сказал Чуланов.

Он допустил, что некоторый рост заболеваемости, который сейчас наблюдается, может быть связан с периодическими подъемами в многолетней динамике заболеваемости микоплазменой инфекции.

Заболевание может протекать как обычное ОРЗ (простуда), бронхит или пневмония (воспаление легких), сказал Чуланов. Заболеть может любой человек, но чаще болеют дети младшего возраста.

В большинстве случаев микоплазменная пневмония протекает легко, в редких случаях может вызвать тяжелое заболевание. По клиническим признакам отличить микоплазменную инфекцию от заболевания, вызванного другим возбудителем, нельзя. Поставить диагноз и назначить лечение может врач по результатам дополнительных исследований.

Лечение микоплазменной пневмонии проводится антибактериальными препаратами, которые имеются в любом стационаре.

Роспотребнадзор 5 декабря сообщил, что в последние несколько дней ряд стран мира, в частности, Китай, Германия, Франция, Италия, сообщили о росте заболеваемости респираторными заболеваниями, поражающими преимущественно детей. На этом фоне ведомство отметило единичные случаи заражения микоплазменной инфекцией в России.

25 декабря стало известно, что Всемирная организация здравоохранения запросила у Пекина дополнительную информацию о росте числа случаев респираторных заболеваний и пневмоний у детей в Китае.

Владимир Чуланов Минздрав Китай Роспотребнадзор
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Италии решили задержать предполагаемых сообщников бежавшего из страны Усса-младшего

На Кубе карты "Мир" начали принимать магазины в Гаване и Варадеро

Победителями "Большой книги" стали Водолазкин, Буйда и Сальников

Победителями "Большой книги" стали Водолазкин, Буйда и Сальников

Что произошло за день: вторник, 5 декабря

ЦБ отметил замедление роста российской экономики в IV квартале

ЦБ отметил замедление роста российской экономики в IV квартале

Долг "Роснано" перед Совкомбанком сократился до 9 млрд рублей

Банкам рекомендовано рассчитывать риски мошенничества отдельно по картам, счетам и СБП

В группе "Мосбиржи" сообщили о готовности участников рынка к риску санкций

Курс евро поднялся до 100 рублей впервые с 26 октября

Курс евро поднялся до 100 рублей впервые с 26 октября

Увеличение утильсбора и повышение ставки ЦБ сдерживают российский авторынок

Увеличение утильсбора и повышение ставки ЦБ сдерживают российский авторынок
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });