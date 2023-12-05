Эксперт отметил периодические всплески микоплазменной инфекции в России

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Микоплазменная инфекция в России часто встречается в осенне-зимний период; текущий рост заболеваемости может быть связан с периодическими подъемами в многолетней динамике, сообщил "Интерфаксу" главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням Владимир Чуланов.

"Микоплазменная инфекция верхних и нижних дыхательных путей (...) - это не новый возбудитель, и в осенне-зимний период эта инфекция встречается довольно часто", - сказал Чуланов.

Он допустил, что некоторый рост заболеваемости, который сейчас наблюдается, может быть связан с периодическими подъемами в многолетней динамике заболеваемости микоплазменой инфекции.

Заболевание может протекать как обычное ОРЗ (простуда), бронхит или пневмония (воспаление легких), сказал Чуланов. Заболеть может любой человек, но чаще болеют дети младшего возраста.

В большинстве случаев микоплазменная пневмония протекает легко, в редких случаях может вызвать тяжелое заболевание. По клиническим признакам отличить микоплазменную инфекцию от заболевания, вызванного другим возбудителем, нельзя. Поставить диагноз и назначить лечение может врач по результатам дополнительных исследований.

Лечение микоплазменной пневмонии проводится антибактериальными препаратами, которые имеются в любом стационаре.

Роспотребнадзор 5 декабря сообщил, что в последние несколько дней ряд стран мира, в частности, Китай, Германия, Франция, Италия, сообщили о росте заболеваемости респираторными заболеваниями, поражающими преимущественно детей. На этом фоне ведомство отметило единичные случаи заражения микоплазменной инфекцией в России.

25 декабря стало известно, что Всемирная организация здравоохранения запросила у Пекина дополнительную информацию о росте числа случаев респираторных заболеваний и пневмоний у детей в Китае.