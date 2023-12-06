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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:33

Мишустин спрогнозировал первенство России в развитии сервисов для "экономики данных"

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Премьер-министр Михаил Мишустин признал, что российским компаниям сложно конкурировать с мировыми телекоммуникационными гигантами, но выразил уверенность, что Россия сможет построить "экономику данных" и станет одной из первых стран, которая будет развивать свои собственные электронные сервисы для граждан и бизнеса.

Он заявил об этом в лектории общества "Знание".

"В условиях санкций мы столкнулись с запретом на поставки в Россию современного телекоммуникационного оборудования. Я уже говорил, что телефоны, планшеты, ноутбуки, базовые станции, да и в целом большинство такой техники в России было иностранным. По этому направлению мы никогда не первенствовали в мире. Поэтому нужно многое наверстать", - сказал премьер.

Как он отметил, "конкурировать с мировыми гигантами индустрии сейчас сложно - это вопрос не только "мозгов", но и наличия надежных рынков сбыта, чтобы масштаб окупал инвестиции".

"Поэтому Россия должна стать одной из первых стран, которая будет развивать востребованные сервисы для наших граждан и предпринимателей, осуществляя переход на "экономику данных". Это когда принятие решений, в том числе экономических - базируется не на экспертных мнениях, прогнозах и оценках, а на основании достоверных данных", - подчеркнул Мишустин.

Для этого, по его словам, "нужно построить современную и защищенную телекоммуникационную инфраструктуру с применением отечественных решений, усовершенствовать спутниковую группировку связи, необходимую и для более эффективного развития территорий, а также при запуске транспортно-логистических коридоров".

"И, конечно, особое внимание уделить разработке собственного программного обеспечения, чтобы добиться независимости от иностранных решений", - сказал Мишустин.

Он сообщил, что "здесь уже есть заделы: на сегодняшний день в реестр российского софта вошли уже восемнадцать тысяч продуктов".

"Рассчитывать, что западные державы возьмут себя в руки и сменят антироссийский курс, не приходится", - продолжил Мишустин.

"Многие задают себе вопрос - а справимся ли мы с таким давлением? Да, я уверен в этом (...) У нас есть все возможности, чтобы добиться успехов и обеспечить дальнейший рост экономики", - заключил глава правительства.

Михаил Мишустин
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