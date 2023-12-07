В Кремле заявили, что видят проблемы у Запада с финансированием Украины

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - В Кремле отмечают, что страны Запада испытывают проблемы с финансированием Украины, что уже вызывает внутренние противоречия в США и позже наверняка проявится в Европе.

"Мантры относительно того, что будет продолжена безоговорочная поддержка Украины не новы. Но сейчас они обременены потугами с финансированием. Очевидно, с этим проблемы", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в Эр-Рияде.

По его словам, "очевидно, что в настоящий момент, прежде всего США, испытывают внутренние противоречия в связи с обсуждением целесообразности дальнейшего бездумного сжигания десятков миллиардов долларов в топе украинской войны".

"Наверняка эти же противоречия потом посетят оставшиеся трезвые головы и в европейских столицах. Все говорят о том, что эту войну надо заканчивать, но они хотели бы заканчивать ее поражением России. А то, что происходит на поле боя, говорит, как раз, о невозможности и, скорее, неизбежности обратного", - отметил представитель Кремля.

Он подчеркнул: "С одной стороны, они говорят, что хотели бы, чтобы эта война закончилась, а с другой стороны, кидая эти деньги в топку войны, они ее продлевают".

"Что касается России, то мы неоднократно на любом уровне, включая высший, говорили о том, что для нас главное - достичь поставленных целей. Предпочтительнее их достигать политико-дипломатическими средствами, все возможные попытки это сделать были предприняты до 24 февраля (2022 года). Но когда все эти попытки были отвергнуты, остались методы СВО, которая продолжается и сейчас", - заключил Песков.