Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:33

Законопроект о помощи Украине заблокирован в Сенате США

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Республиканцы в Сенате заблокировали рассмотрение законопроекта, включающего предоставление помощи Украине и Израилю на миллиарды долларов, из-за отсутствия в нем положений о южной границе США, сообщает The Hill.

Сенаторы проголосовали 49 голосами "за", 51 конгрессмен выступил "против".

Таким образом, законопроект не смог набрать 60 голосов, которые позволили бы вынести его на рассмотрение.

В октябре президент США Джо Байден направил в конгресс запрос на оказание финансовой помощи Украине в размере $61,4 млрд сроком на год, а также $14,3 млрд на усиление обороны Израиля. Помимо этого, Байден запросил $13,6 млрд на охрану границы США и Мексики, $7,4 млрд на другие приоритеты в сфере национальной безопасности. В общей сложности президент США запросил у Конгресса одобрение на дополнительное финансирование в размере $106,7 млрд.

Республиканцы настойчиво требуют усилить контроль за миграцией на южной границе США и настаивают на внесении изменений в миграционное законодательство, в частности, добиваются повышения требований к соискателям убежища в США, связывая выполнение этих требований с помощью Киеву. Осенью Конгресс дважды принимал законопроекты о расходах, которые не включали помощь Украине.

Джо Байден США Украина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Путин и Аль Сауд обсудили сотрудничество в рамках ОПЕК+

Путин и Аль Сауд обсудили сотрудничество в рамках ОПЕК+

Страны G7 согласовали постепенный ввод ограничений на импорт российских алмазов

Страны G7 согласовали постепенный ввод ограничений на импорт российских алмазов

Байден отрицает, что общался с бизнес-партнерами членов своей семьи

Президент Гайаны заявил о подготовке к возможному вторжению Венесуэлы

Президент Гайаны заявил о подготовке к возможному вторжению Венесуэлы

Что произошло за день: среда, 6 декабря

Обострение палестино-израильского конфликта

В ООН назвали апокалипсисом гуманитарную ситуацию в секторе Газа

В ООН назвали апокалипсисом гуманитарную ситуацию в секторе Газа

Бизнесмен Дмитрий Стрежнев включен в санкционный список Великобритании

Путин назвал ОАЭ главным торговым партнером РФ в арабском мире

Путин назвал ОАЭ главным торговым партнером РФ в арабском мире
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });