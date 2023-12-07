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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:33

Полиция выясняет мотивы стрельбы в брянской школе

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - В Брянске полиция устанавливает мотивы и обстоятельства стрельбы в гимназии № 5, где пострадали три человека и стрелявшая покончила с собой, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД .

"По предварительной информации, одна из учениц принесла в здание гимназии огнестрельное оружие и произвела несколько выстрелов, в результате пострадали три человека. После этого девушка покончила с собой", - сказали в полиции.

В телеграм-канале управления сказано, что в результате стрельбы "пострадали пять человек" и что "одна из раненых одноклассниц также скончалась от полученных ран".

В мэрии Брянска ранее сообщили, что стрельбу устроила восьмиклассница. По данным чиновников, погибли два человека, в том числе стрелявшая.

Депутат Госдумы Александр Хинштейн написал в Telegram, что 14-летняя девушка "пронесла в школу охотничье ружье "Бекас-3", принадлежащее ее отцу", спрятав его в тубусе.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко взял на личный контроль оказание помощи пострадавшим, сотрудники федеральных клиник будут проводить телемедицинские консультации, сообщил федеральный Минздрав.

Хроника 03 февраля 2014 года – 07 декабря 2023 годаНападения в школах и вузах
Брянск МВД
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