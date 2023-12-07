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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:33

Восьмиклассница устроила стрельбу в брянской школе

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Восьмиклассница устроила стрельбу в гимназии в Брянске, два человека погибли, сообщила пресс-служба администрации города.

Уточняется, что, возможно, один из погибших - сама девушка, которая покончила с собой.

В свою очередь в пресс-службе УМВД России по Брянской области уточнили, что в гимназии пострадали три человека, устроившая стрельбу восьмиклассница покончила с собой.

По данным администрации города, стрельба произошла утром в четверг в гимназии №5 Бежицкого района.

"На месте работают оперативные спецслужбы. Все школьники в сопровождении взрослых отправлены домой. Школа оцеплена сотрудниками полиции", - отмечается в пресс-релизе.

Хроника 03 февраля 2014 года – 07 декабря 2023 годаНападения в школах и вузах
Брянск
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