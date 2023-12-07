Восьмиклассница устроила стрельбу в брянской школе

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Восьмиклассница устроила стрельбу в гимназии в Брянске, два человека погибли, сообщила пресс-служба администрации города.

Уточняется, что, возможно, один из погибших - сама девушка, которая покончила с собой.

В свою очередь в пресс-службе УМВД России по Брянской области уточнили, что в гимназии пострадали три человека, устроившая стрельбу восьмиклассница покончила с собой.

По данным администрации города, стрельба произошла утром в четверг в гимназии №5 Бежицкого района.

"На месте работают оперативные спецслужбы. Все школьники в сопровождении взрослых отправлены домой. Школа оцеплена сотрудниками полиции", - отмечается в пресс-релизе.