СКР возбудил уголовное дело по факту стрельбы в брянской гимназии

Прокуратура начала проверку обеспечения безопасности гимназии

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Следователи в Брянске возбудили уголовное дело об убийстве после стрельбы в местной гимназии, сообщается в четверг в телеграм-канале Следственного комитета РФ (СКР).

Дело заведено по ч.2 ст. 105 УК РФ, говорится в сообщении.

По данным следствия, 14-летняя девушка принесла в школу помповое ружье, из которого начала стрелять в своих одноклассников.

"В результате произошедшего двое погибли (одна из них стрелявшая), пятеро пострадавших, в настоящее время они доставлены в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.

В областной прокуратуре сообщили о начале проверки обеспечения безопасности гимназии.

"Организована проверка исполнения законодательства об образовании и об обеспечении безопасных условий для учащихся и педагогов, в том числе организации охраны и соблюдения пропускного режима", - сообщила областная прокуратура.

В ведомстве добавили, что зампрокурора области Руслан Коберник на месте происшествия координирует действия правоохранительных органов. "Прокуратура поставила на контроль расследование уголовного дела, возбужденного по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство)", - сообщили в прокуратуре.

В прокуратуре области журналистам сообщили, что начата проверка исполнения законодательства об обороте оружия и правилах его хранения. "В ходе проверки будет дана оценка действиям ответственных должностных лиц и владельца оружия, которое было использовано", - сказали в прокуратуре.

Кроме того, добавили там, будет проведена проверка исполнения законодательства об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

В четверг в полицию Брянска поступило сообщение о стрельбе в гимназии № 5. По информации полиции, одна из учениц принесла в здание гимназии огнестрельное оружие и открыла стрельбу, после чего покончила с собой. По данным полиции, в результате пострадали пять человек. Одна из пострадавших школьниц скончалась от полученных ран.