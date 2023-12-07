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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:33

ЦИК до 12 декабря примет решение о выборах президента РФ в новых регионах

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Центризбирком России до 12 декабря должен принять решение о возможности проведения выборов президента РФ в новых регионах, где действует военное положение, сообщила глава ЦИК РФ Элла Памфилова.

Как сказала Памфилова журналистам в четверг, такое решение, проводить или не проводить голосование, исходя из условий безопасности, ЦИК сможет принять только после проведения консультаций с ФСБ, Минобороны и другими ведомствами.

"Взвесив все за и против, такое решение будем принимать. Если мы его примем, тогда уже последующий шаг - уже будем принимать порядок проведения там выборов, конечно, он будет несколько отличаться, закон это предусматривает, от голосования в (других) субъектах РФ", - сказала глава комиссии.

Памфилова добавила, что в этих регионах сформирована полноценная избирательная система; субъекты оснащены всей необходимой техникой; проведено серьезное обучение.

Совет Федерации на заседании в четверг принял постановление о назначении выборов президента РФ - они пройдут 17 марта.

ЦИК РФ Элла Памфилова
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