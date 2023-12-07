Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:33

ЦИК скоро определит порядок работы международных наблюдателей на выборах президента

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Центризбирком в ближайшее время подготовит порядок деятельности международных наблюдателей на мартовских выборах президента, сообщила в Совете Федерации председатель комиссии Элла Памфилова.

"Нам предстоит также в ближайшее время подготовить порядок деятельности международных наблюдателей. Мы от них не отказываемся. Надеемся, что из многих стран, с которыми у нас прекрасные отношения, приедут и оценят по достоинству то, как будут проходить наши выборы", - сказала она.

Также ЦИК в ближайшее время решит вопрос о том, в каких регионах будет применяться дистанционное электронное голосование на выборах.

"Хочу заверить вас, что избирательная система нашей страны обладает мощным запасом прочности для того, чтобы организовать и провести грядущие выборы именно так, как этого требует и ждет наш народ", - отметила Памфилова.

Ранее она сказала, что в марте ДЭГ разрешат только тем регионам, которые уже его проводили, а проголосовать электронно из-за рубежа будет нельзя.

ДЭГ Элла Памфилова Центризбирком
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

"Справедливая Россия - За Правду" выдвинет в президенты Путина

Памфилова исключила ДЭГ за рубежом на выборах в марте из-за рисков

ЦИК 8 декабря рассмотрит вопрос о трехдневном голосовании на выборах президента

ЦИК 8 декабря рассмотрит вопрос о трехдневном голосовании на выборах президента
Нападения в школах и вузах

Полиция выясняет мотивы стрельбы в брянской школе

Нападения в школах и вузах

Восьмиклассница устроила стрельбу в брянской школе

Совет Федерации назначил выборы президента РФ на 17 марта

Совет Федерации назначил выборы президента РФ на 17 марта

Житель Калининградской области задержан по подозрению в организации диверсий

Корабли Черноморского флота провели учения по отражению атак дронов условного противника

Корабли Черноморского флота провели учения по отражению атак дронов условного противника

Двигатель грузового самолета загорелся перед вылетом из Улан-Удэ

Совет Федерации в четверг назначит выборы президента России на 17 марта

Совет Федерации в четверг назначит выборы президента России на 17 марта
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });