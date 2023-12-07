ЦИК скоро определит порядок работы международных наблюдателей на выборах президента

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Центризбирком в ближайшее время подготовит порядок деятельности международных наблюдателей на мартовских выборах президента, сообщила в Совете Федерации председатель комиссии Элла Памфилова.

"Нам предстоит также в ближайшее время подготовить порядок деятельности международных наблюдателей. Мы от них не отказываемся. Надеемся, что из многих стран, с которыми у нас прекрасные отношения, приедут и оценят по достоинству то, как будут проходить наши выборы", - сказала она.

Также ЦИК в ближайшее время решит вопрос о том, в каких регионах будет применяться дистанционное электронное голосование на выборах.

"Хочу заверить вас, что избирательная система нашей страны обладает мощным запасом прочности для того, чтобы организовать и провести грядущие выборы именно так, как этого требует и ждет наш народ", - отметила Памфилова.

Ранее она сказала, что в марте ДЭГ разрешат только тем регионам, которые уже его проводили, а проголосовать электронно из-за рубежа будет нельзя.