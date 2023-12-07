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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:33

Совет Федерации назначил выборы президента РФ на 17 марта

Совет Федерации назначил выборы президента РФ на 17 марта
Фото: Александр Погожев/ТАСС

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Совет Федерации на заседании в четверг принял постановление о назначении выборов президента РФ - они пройдут 17 марта.

"По сути, этим решением дается старт начала предвыборной кампании", - сказала на заседании спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко.

Согласно закону, выборы президента России назначаются верхней палатой парламента не ранее чем за 100 дней и не позднее чем за 90 дней до дня голосования. Днем голосования на выборах президента РФ является второе воскресенье месяца, в котором проводилось голосование на предыдущих общих выборах главы государства.

Однако если воскресенье, на которое должны быть назначены выборы, совпадает с днем, предшествующим нерабочему праздничному дню, или это воскресенье приходится на неделю, включающую нерабочий праздничный день, или это воскресенье в установленном порядке объявлено рабочим днем, выборы назначаются на следующее воскресенье.

Второе воскресенье марта в следующем году выпадает на 10-е число и завершает неделю, включающую праздничный день 8 марта. Поэтому выборы назначаются на следующее воскресенье - 17 марта.

Валентина Матвиенко Совет Федерации
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