Главком ВМФ РФ заявил, что в Арктике выросли угрозы безопасности России

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Главком ВМФ РФ Николай Евменов сообщил, что в Артике выросли угрозы безопасности России из-за вступления в НАТО Финляндии и планов вступления в альянс Швеции.

"На современном этапе военно-политическая обстановка в арктическом регионе характеризуется усилением негативных тенденций в сфере региональной безопасности. Ключевое влияние на ее состояние и развитие оказывает приостановка сотрудничества с нашей страной в рамках региональных и международных организаций", - сказал Евменов в четверг в Санкт-Петербурге на форуме "Арктика: настоящее и будущее".

В качестве примера он привел приостановку сотрудничества в рамках "Арктического совета".

Другим фактором, негативно влияющим на безопасность в Арктике, главком ВМФ назвал "присоединение к блоку НАТО Финляндии и продолжающийся процесс присоединения Швеции, а также рост иностранного присутствия в регионе в целом".

"Другими факторами роста региональной напряженности традиционно в Артике остаются: нарастание соперничества между ведущими мировыми державами за доступ к ресурсам и коммуникациям Северного Ледовитого океана, наращивание коллективным Западом усилий по затруднению экономической деятельности РФ в Артике и неправомерные действия Норвегии, направленные на вытеснение России с архипелага Шпицберген", - сказал Евменов.