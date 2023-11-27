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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:58

Турцию и Венгрию призвали поторопиться с ратификацией вступления Швеции в НАТО

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Властям Турции и Венгрии следует как можно быстрее завершить процесс ратификации присоединения Швеции к НАТО, заявил на пресс-конференции генсек альянса Йенс Столтенберг.

"Я рассчитываю на то, что процесс ратификации заявки Швеции завершится как можно скорее, - сказал он. - Настало время принять Швецию в НАТО".

Присоединение Швеции к НАТО ратифицировали все страны-участницы альянса, кроме Турции и Венгрии.

Швеция и Финляндия в 2022 году подали заявки на вступление в НАТО. Турция, будучи членом альянса, поставила условия, которые обе страны должны были выполнить, чтобы Анкара ратифицировала вступление. Так, Турция требовала объявить террористическими курдские организации, выдать лиц, обвиняемых в терроризме, и отменить запреты на поставки оружия Анкаре. Переговоры по этим требованием со Швецией затянулись в том числе на фоне акций по сожжению Корана в Стокгольме.

Финляндия вступила в НАТО в начале апреля 2023 года.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 23 октября передал на рассмотрение парламента пакет документов о ратификации вступления Швеции в НАТО. Депутаты уже начали обсуждать этот вопрос, но пока голосование откладывается.

В Венгрии ранее заявляли, что ратифицируют присоединение Швеции к НАТО после Турции, в сентябре премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что не видит поводов для спешки в решении этого вопроса.

Виктор Орбан Йенс Столтенберг НАТО Реджеп Тайип Эрдоган Турция Швеция
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