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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:33

Российские военные занимаются восстановлением аэродромов в Арктике

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Российские военные усиливают мониторинг обстановки в Арктике, в том числе за счет формирования новых частей, проводят реконструкцию северных аэродромов и морских портов, сообщил на арктическом форуме главком ВМФ Николай Евменов.

"В рамках развития арктической зоны, в интересах защиты государственной границы РФ проводится комплекс мероприятий по установлению системы комплексного контроля за воздушной, надводной и подводной обстановкой, - сказал он. - Совершенствование системы наблюдения осуществляется за счет формирования, развертывания на побережье и островах арктической зоны новых частей и подразделений, их перевооружения на современные образцы вооружения и военной техники".

"В целях установления системы комплексного контроля за обеспечением навигационной безопасности и безопасности морской экономической деятельности в Артике, продолжается создание сплошной зоны радиолокационного обнаружения воздушных, надводных и подводных целей вдоль северной границы Российской Федерации", - заявил главком ВМФ.

По словам Евменова, в арктической зоне выполняется комплекс мероприятий по восстановлению аэродромной сети. Реконструируются аэродромы, которые могут всесезонно использоваться военной и гражданской авиацией, сказал Евменов. Также идет развитие портовой инфраструктуры, в том числе на Северном морском пути, сообщил главком.

Одной из главных задач ВМФ он назвал "обеспечение функционирования Севморпути в качестве национальной транспортной коммуникации".

Николай Евменов ВМФ Арктика Севморпуть
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