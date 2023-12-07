Эксперты назвали преждевременным предложение ввести страхование ущерба от ИИ

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Идея Минэкономразвития об обязательном страховании ответственности за нанесенный применением искусственного интеллекта (ИИ) ущерб преждевременна, к такому выводу пришли эксперты в эфире телеканала РБК.

Ранее газета РБК сообщила об инициативе Минэкономразвития ввести обязательное страхование ответственности и компенсацию вреда, причиненного в результате применения технологий искусственного интеллекта (ИИ) в рамках экспериментальных правовых режимов (ЭПР). Речь идет о стартапах и "песочницах", где разрабатываются проекты, связанные с ИИ. Соответствующие поправки предложены в закон "Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций" и были одобрены на заседании комиссии правительства по законопроектной деятельности 4 декабря.

В пресс-службе Минэкономразвития объяснили, что использование ЭПР направлено на то, чтобы "апробация даже такого сложного инструмента, как ИИ, была безопасной и последовательной, чтобы можно было зафиксировать, в каких отраслях, в каких бизнес-процессах его можно применять эффективно и какие при этом правовые механизмы могут это обеспечить".

Участники телеобсуждения этой инициативы отметили необходимость до перехода к конкретным вопросам страхования рисков ИИ определить в принципе рамки применения ИИ, а также решить целый ряд юридических вопросов, в том числе по разграничению ответственности, а также вопросов в сфере этики.

В то же время саму идею ведомства они признали интересной.

"Прежде, чем вести разговор о том, какой должна быть страховая сумма или премия при страховании рисков ИИ, о том, кто и как будет оценивать эти риски", "потянут" ли финансово такой вид страхования стартапы, предстоит получить ответы на целый ряд вопросов другого уровня, сказал генеральный директор АО "Национальная страховая информационная система" (НСИС) Николай Галушин.

По его мнению, страхование рисков применения ИИ "должно быть увязано с границами его применения".

"Если мы говорим о том, что ИИ управляет экономикой страны, в том числе объектами атомной энергетики, открытием шлюзов электростанций, давайте оценим те последствия, которые могут произойти для населения города, который находится ниже водохранилища. И прежде чем говорить о достаточности страховых сумм, нужно в принципе говорить о границах искусственного интеллекта", - развил тему Галушин.

Предстоит также решить этические вопросы, добавил он: "насколько свободно искусственный интеллект может не просто готовить, но и принимать решения, исходя из этих рамок, смотреть на то, за что должны отвечать страховые компании, принимая риски в покрытие". Глава НСИС подчеркнул, что компетенция по оценке рисков, принимаемых на страхование, и определения их стоимости остается прерогативой страховщиков.

Один из участников обсуждения высказал предположение о том, что риски ИИ должны страховаться как риски, связанные с природными катаклизмами, в том числе землетрясениями или цунами (подобная практика есть в ряде стран, в РФ законодательно страхование подобных рисков не предусмотрено - ИФ).

В ходе обсуждения доцент факультета права высшей школы экономики Тюменского госуниверситета, руководитель лаборатории "Социально-правовые подходы использования искусственного интеллекта и робототехники" Дмитрий Кутейников отметил, что вопросы распределения ответственности за ущерб ИИ не решены не только в нашей стране, но и в других странах.

"В частности, в ЕС в настоящий момент обсуждается законопроект об ИИ, к нему обсуждается директива, которая определяет сценарии определения ответственности", - сказал он. "Должна ли ответственность субъекта быть строгой или она должна определяться через вину" (с ее доказательством в суде - ИФ) - "этот вопрос в юриспруденции не решен", констатировал он.

Помимо законодательного решения вопроса о распределении ответственности, должно быть общее законодательство регулирования в сфере ИИ по введению таких решений в жизнь, "в том числе для госорганов, использующих ИИ", добавил Кутейников.

Он напомнил, что в качестве эксперимента в интернет-судах Китая ИИ применялся для проверки документации в группе мелких гражданских дел.

Как отмечалось в ходе обсуждения, китайский эксперимент показал более 95% точности и правильности оценок ИИ. Вместе с тем, по мнению Галушина, даже небольшая погрешность в подобном примере показывает, что "ущерб может оказаться слишком чувствительным там, где речь идет о человеческой жизни или судьбе".

Согласно законодательству, новые виды обязательного страхования вводятся отдельными федеральными законами, тарифы определяются регулятором. Вмененные виды страхования существуют на основании законодательных профессиональных требований к участникам в тех или иных видах деятельности. Такие договоры оказываются допуском к профессии, но не обязательны для заключения страховщиком, тарифы по таким договорам свободно определяются страховыми компаниями. Таким образом, вмененные виды страхования могут развиваться только при условии понимания страховщиками экономики договора, возможности адекватной оценки риска и расчета тарифов.