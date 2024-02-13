Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:17

Комитет Думы одобрил страхование рисков при внедрении ИИ в рамках экспериментальных режимов

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по экономической политике во вторник одобрил к принятию в первом чтении законопроект об обязательном страховании вреда, причинённого искусственным интеллектом (ИИ) в ходе пилотирования проектов в рамках экспериментальных правовых режимов (ЭПР).

В пакете документов, которые комитет направил в Совет Думы, содержится предложение рассмотреть законопроект в первом чтении уже 15 февраля, в то время как ранее Совет Думы назначал предварительную дату рассмотрения на 20 февраля.

В РоссииЭксперты назвали преждевременным предложение ввести страхование ущерба от ИИЧитать подробнее

Законопроект (№512628-8) был внесен в парламент правительством в декабре 2023 г. Поправки вносятся в закон об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций. Сейчас страхование рисков в ЭПР носит добровольный характер. "Программой экспериментального правового режима может предусматриваться требование к субъекту экспериментального правового режима о необходимости страхования им гражданской ответственности за причинение указанного вреда при реализации экспериментального правового режима", - говорится в законе. Данную норму предлагается убрать и сделать страхование обязательным.

"Программа ЭПР должна содержать (...) положения о страховании участниками ЭПР своей гражданской ответственности за причинение вреда жизни, здоровью или имуществу других лиц при реализации ЭПР, в том числе в результате использования решений, созданных с применением технологий искусственного интеллекта, а также требования к условиям такого страхования, в том числе к минимальному размеру страховой суммы, перечню рисков и страховых случаев", - отмечается в законопроекте.

В случае вреда, причинённого искусственным интеллектом, помимо обязательного страхования предлагается создавать комиссию по выявлению обстоятельств, в результате которых был причинен вред. ЦБ определит порядок работы такой комиссии в случае экспериментов с применением ИИ на финансовом рынке, профильные министерства - при работе в режимах ЭПР с ИИ в сельском хозяйстве, промышленности и других отраслях.

Госдума
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: вторник, 13 февраля

Дело о хищении более 200 млн рублей через "Пушкинскую карту" дошло до суда

Дело о хищении более 200 млн рублей через "Пушкинскую карту" дошло до суда

Торги на российском фондовом рынке возобновятся в 15:45

Торги на российском фондовом рынке возобновятся в 15:45

Торги на российском фондовом рынке еще не возобновились

Госдума изменила процедуру выдачи и отзыва прокатного удостоверения на фильмы

"Мосбиржа" сообщила о приостановке торгов на фондовом рынке

"Мосбиржа" сообщила о приостановке торгов на фондовом рынке

Число погибших при обстреле города Кременная в ЛНР возросло до трех человек

Роспотребнадзор остановил продажу нескольких партий минеральной воды "Джермук"

Роспотребнадзор остановил продажу нескольких партий минеральной воды "Джермук"

Лавров не видит перспективы стабилизации в секторе Газа с учетом позиции Израиля

Лавров не видит перспективы стабилизации в секторе Газа с учетом позиции Израиля

Каллас объявили в розыск за "надругательство над исторической памятью"

Каллас объявили в розыск за "надругательство над исторической памятью"
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });