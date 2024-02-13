Комитет Думы одобрил страхование рисков при внедрении ИИ в рамках экспериментальных режимов

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по экономической политике во вторник одобрил к принятию в первом чтении законопроект об обязательном страховании вреда, причинённого искусственным интеллектом (ИИ) в ходе пилотирования проектов в рамках экспериментальных правовых режимов (ЭПР).

В пакете документов, которые комитет направил в Совет Думы, содержится предложение рассмотреть законопроект в первом чтении уже 15 февраля, в то время как ранее Совет Думы назначал предварительную дату рассмотрения на 20 февраля.

Законопроект (№512628-8) был внесен в парламент правительством в декабре 2023 г. Поправки вносятся в закон об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций. Сейчас страхование рисков в ЭПР носит добровольный характер. "Программой экспериментального правового режима может предусматриваться требование к субъекту экспериментального правового режима о необходимости страхования им гражданской ответственности за причинение указанного вреда при реализации экспериментального правового режима", - говорится в законе. Данную норму предлагается убрать и сделать страхование обязательным.

"Программа ЭПР должна содержать (...) положения о страховании участниками ЭПР своей гражданской ответственности за причинение вреда жизни, здоровью или имуществу других лиц при реализации ЭПР, в том числе в результате использования решений, созданных с применением технологий искусственного интеллекта, а также требования к условиям такого страхования, в том числе к минимальному размеру страховой суммы, перечню рисков и страховых случаев", - отмечается в законопроекте.

В случае вреда, причинённого искусственным интеллектом, помимо обязательного страхования предлагается создавать комиссию по выявлению обстоятельств, в результате которых был причинен вред. ЦБ определит порядок работы такой комиссии в случае экспериментов с применением ИИ на финансовом рынке, профильные министерства - при работе в режимах ЭПР с ИИ в сельском хозяйстве, промышленности и других отраслях.