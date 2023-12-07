Крупнейшие экспортеры в ноябре нарастили продажу валюты до $13,9 млрд

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Крупнейшие экспортеры в ноябре нарастили продажу иностранной валюты до $13,9 млрд с $12,5 млрд, говорится в Обзоре рисков финансовых рынков, опубликованном Банком России.

Отношение чистых продаж валюты к валютной выручке крупнейших экспортеров (без учета рублевой составляющей) в октябре (эти данные раскрываются с лагом в один месяц) увеличилось до 91% с 77% в сентябре.

Системно значимые кредитные организации (СЗКО), являющиеся крупнейшими продавцами на рынке спот, в ноябре реализовали валюту на 516 млрд рублей, что на 37,3% меньше по сравнению с предыдущим месяцем.

Объем нетто-продаж валюты нефинансовыми компаниями в ноябре увеличился практически вдвое - до 304,4 млрд рублей (в октябре - 159,3 млрд рублей).

Банки, не относящиеся к СЗКО, в ноябре сократили объем покупок валюты на 29,8% - до 459,6 млрд рублей.

Нерезиденты из дружественных стран нарастили покупки валюты на 27,1% - до 267,7 млрд рублей (в октябре - 210,6 млрд рублей). Спрос на валюту предъявляют в основном компании - клиенты иностранных банков, которые получают рублевую выручку от экспорта в Россию, и в меньшей степени клиенты - физлица, которые меняют рубли, ранее переведенные из России.

Население в ноябре, как и месяцем ранее, продолжило действовать контрциклически и купило валюту на фоне укрепления рубля на 162,9 млрд рублей (в октябре - на 120,9 млрд рублей), из них на биржевом валютном рынке покупки составили 115,3 млрд рублей, через крупнейшие банки -47,6 млрд рублей. Практически весь объем покупок пришелся на доллары США и евро.

В начале декабря рубль продолжил ослабляться под влиянием календарного снижения предложения валюты (продажи в первой половине месяца ниже, чем во второй половине) и устойчивых объемов покупки валюты для оплаты импорта, отмечает ЦБ. При этом среднедневной объем продаж крупнейших экспортеров в первую неделю декабря был сопоставим со среднедневным объемом их продаж в первую неделю ноября, подчеркивает регулятор.