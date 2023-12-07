Дружественные нерезиденты в ноябре увеличили продажи акций в 2 раза, до 22,2 млрд рублей

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Крупнейшими продавцами на российском рынке акций в ноябре были нерезиденты из дружественных стран, которые увеличили объем продаж в два раза, до 22,2 млрд рублей с 10,9 млрд рублей в октябре, сказано в Обзоре рисков финансовых рынков, опубликованном Банком России.

Продажи в ноябре также осуществляли некредитные финансовые организации (НФО) в рамках доверительного управления - суммарно на 14,7 млрд рублей.

Наибольшие покупки на рынке акций в ноябре совершали НФО за счет собственных средств, за месяц они пробрели ценных бумаг на 14,1 млрд рублей, что в два раза больше, чем в октябре (6,8 млрд рублей).

Нетто-покупателями также стали физические лица, купившие акций на 12,6 млрд рублей.