Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:37

Дружественные нерезиденты в ноябре увеличили продажи акций в 2 раза, до 22,2 млрд рублей

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Крупнейшими продавцами на российском рынке акций в ноябре были нерезиденты из дружественных стран, которые увеличили объем продаж в два раза, до 22,2 млрд рублей с 10,9 млрд рублей в октябре, сказано в Обзоре рисков финансовых рынков, опубликованном Банком России.

Продажи в ноябре также осуществляли некредитные финансовые организации (НФО) в рамках доверительного управления - суммарно на 14,7 млрд рублей.

Наибольшие покупки на рынке акций в ноябре совершали НФО за счет собственных средств, за месяц они пробрели ценных бумаг на 14,1 млрд рублей, что в два раза больше, чем в октябре (6,8 млрд рублей).

Нетто-покупателями также стали физические лица, купившие акций на 12,6 млрд рублей.

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Сотрудник Росгвардии погиб на учебных стрельбах в Рязанской области

Фонд Пахмутовой опроверг сообщения о ее госпитализации с сердечным приступом

ВТБ предоставил ОСК бридж-кредит в ноябре-декабре

Минпромторг ждет от ритейла дальнейшего сдерживания цен на продукты

Силуанов пообещал постепенную отмену валютных ограничений

Госдума интегрировала цифровой рубль в налоговую систему РФ

Совет Федерации ратифицировал реструктуризацию части госдолга Белоруссии

Дума запросит у СК и прокуроров данные об обращениях в связи с травлей в школах

Дума запросит у СК и прокуроров данные об обращениях в связи с травлей в школах

Россия за 10 месяцев удвоила импорт сигарет

Госдума разрешила хранить удобрения в водоохранных зонах портов

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });