Крупнейшими нетто-продавцами акций РФ на бирже в октябре были дружественные нерезиденты

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Нетто-продажи акций российских компаний нерезидентами из дружественных стран на бирже в октябре снизились до 10,9 млрд рублей с 32 млрд рублей в сентябре, сказано в очередном обзоре рисков финансовых рынков, опубликованном на сайте Банка России.

Но эта категория участников была крупнейшим нетто-продавцом акций российских компаний второй месяц подряд.

Также нетто-продажи осуществляли некредитные финансовые организации (НФО ) в рамках доверительного управления - они продали акций на 10,1 млрд рублей после 17,9 млрд рублей в сентябре.

Крупнейшими нетто-покупателями на рынке акций в октябре стали кредитные организации, купившие акций на 8,1 млрд рублей. Также нетто-покупки на рынке осуществляли НФО за счет собственных средств (на 6,8 млрд рублей) и физические лица (на 4,9 млрд рублей).