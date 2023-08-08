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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:07

Доля продаж нерезидентов на рынке акций РФ в июле стала максимальной с февраля 2022 года

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Нерезиденты из "дружественных" юрисдикций, которые в отличие от представителей недружественных стран с сентября 2022 года имеют доступ на российский фондовый рынок, в июле нарастили объемы продаж акций до 10,4 млрд рублей с 3,3 млрд рублей в июне, говорится в докладе ЦБ "Обзор рисков финансовых рынков".

Банк России отмечает, что доля продаж нерезидентов в общем объеме среди всех категорий участников в отчетном месяце превысила 75% и стала максимальной с февраля 2022 года.

Объем продаж акций "дружественными" нерезидентами в мае составлял 0,7 млрд рублей, в апреле - 0,9 млрд рублей, в марте - 1,5 млрд рублей, в феврале - 3,5 млрд рублей, в январе - 2,8 млрд рублей, а в ноябре-декабре 2022 года - 7 млрд рублей. Показатель за октябрь регулятор не публиковал, в сентябре он составлял 0,7 млрд рублей.

Среднедневной объем торгов акциями в июле вырос до 89 млрд рублей с 87,1 млрд в июне.

Основными покупателями акций выступали некредитные финансовые организации за счет собственных средств - они купили ценных бумаг на 9,3 млрд рублей. При этом в части доверительного управления НФО, напротив, стали нетто-продавцами акций на 1,1 млрд рублей. Физические лица по итогам месяца купили акций на общую сумму 2,9 млрд рублей (после 13,1 млрд рублей в июне).

Банк России НФО
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