В ДНР сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) в течение суток сбили один украинский штурмовик Су-25 и 27 беспилотников, сообщили в Минобороны РФ.

"Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Веселая Гора Донецкой народной республики сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины", - сказали в Минобороны России.

По данным ведомства, также перехвачены реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS и противорадиолокационная ракета HARM.

"Кроме того, уничтожены 27 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Верхнекаменка, Маньковка (ЛНР), Горловка и Соледар (ДНР)", - сказали в Минобороны РФ.

Там отметили, что всего за сутки войска РФ нанесли удары по командно-наблюдательным пунктам подразделений 67-й механизированной бригады ВСУ, 100-й бригады территориальной обороны и 12-й бригады специального назначения в районе населенного пункта Серебрянка (ДНР), а также складам боеприпасов и вооружения, живой силе и военной технике ВСУ в 121 районе.

Российские военные за минувшие сутки отразили девять атак украинских войск, сообщило Министерство обороны РФ в четверг.

"На купянском направлении профессиональными действиями подразделений "Западной" группировки войск, ударами армейской авиации, огнем артиллерии отражены пять атак штурмовых групп 57-й мотопехотной и 41-й механизированной бригад ВСУ в районах населенного пункта Синьковка Харьковской области и озера Лиман", - сказано в сообщении.

По данным российского военного ведомства, "потери противника составили до 75 военнослужащих, два танка, четыре бронетранспортера, два пикапа, самоходная артиллерийская установка Panzerhaubitze 2000 производства ФРГ, гаубица М198 производства США и орудие Д-30".

На краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Центр" во взаимодействии с артиллерией отразили две атаки 24-й механизированной бригады и 44-го отдельного стрелкового батальона ВСУ в районах населенных пунктов Дзержинск и Ямполовка (ДНР). Общие потери противника составили до 280 военнослужащих, две боевые машины пехоты и три автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены две самоходные артиллерийские установки М109 Paladin, говорится в сообщении.

"На донецком направлении подразделениями "Южной" группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отражены две атаки штурмовых групп 67-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Клещеевка Донецкой народной республики. Суточные потери противника на данном направлении составили до 175 военнослужащих, три боевые бронированные машины и два автомобиля. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены: самоходная артиллерийская установка М109 Paladin производства США, две самоходных артиллерийских установки "Акация", САУ "Гвоздика", гаубица Д-30, а также орудие М119 производства США", - информирует Минобороны России.

На южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" во взаимодействии со штурмовой, армейской авиацией и артиллерией нанесли огневое поражение живой силе и технике 23-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад ВСУ и 128-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Сладкое, Никольское и Урожайное Донецкой народной республики. Потери ВСУ на данном направлении составили до 160 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также артиллерийская система М777, говорится в пресс-релизе.

"На запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии нанесено поражение скоплениям военнослужащих 33-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Работино Запорожской области. Потери противника составили до 60 военнослужащих, два автомобиля, а также две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика"", - сказано в сообщении.

"На херсонском направлении подразделениями российских войск, огнем артиллерии и ударами авиации нанесено поражение противнику в районе населенного пункта Червоный Маяк Херсонской области ", - отметило ведомство.

В нем сообщили, что в результате ударов потери ВСУ составили до 65 военнослужащих.

"Поражены два автомобиля и самоходная артиллерийская установка "Гвоздика"", - сказали в ведомстве.