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Суд взыскал с Полонского в пользу Дерипаски 20 млн руб. из-за оскорблений

Суд взыскал с Полонского в пользу Дерипаски 20 млн руб. из-за оскорблений
Сергей Полонский
Фото: Максим Григорьев/ТАСС

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Усть-Лабинский районный суд Краснодарского края признал не соответствующими действительности сведения о бизнесмене Олеге Дерипаске, распространенные в интервью предпринимателем Сергеем Полонским, и обязал последнего выплатить 20 млн рублей компенсации, сообщил "Интерфаксу" в пятницу адвокат истца Алексей Мельников.

В РоссииДерипаска подал к Полонскому иск на 2 млрд рублей из-за оскорблений в YouTubeЧитать подробнее

"Суд обязал Полонского и ООО "ЭрТиВиАй Продакшн" опровергнуть порочащие сведения. Также суд взыскал с Полонского Сергея Юрьевича компенсацию морального и репутационного вреда в размере 20 млн рублей и установил судебную неустойку в размере 100 тыс. рублей за каждый день неисполнения решения суда в части опубликования опровержения", - сказал адвокат.

По его словам, суд признал оскорбительными и порочащими бизнесмена Олега Дерипаску сведения, распространенные Полонским, ООО "ЭрТиВиАй и Продакшн" и Google LLC в интервью Полонского от 10 декабря 2022 года.

Как ранее сообщал Мельников, поводом для иска стало размещенное в YouTube интервью, где "Полонский утверждает, что Дерипаска преступник и прочее".

Дерипаска потребовал через суд не только обязать Полонского опровергнуть сделанные им высказывания, но и возместить причиненный репутационный ущерб в размере 2 млрд рублей.

Сергей Полонский Олег Дерипаска
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