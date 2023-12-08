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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 04:56

Более 600 тысяч вопросов от граждан уже поступило для "прямой линии" с Путиным

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Уже поступило более 600 тысяч вопросов граждан президенту для программы "Итоги года с Владимиром Путиным", заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

В России"Прямая линия" и большая пресс-конференция Путина пройдут 14 декабря"Прямая линия" и большая пресс-конференция Путина пройдут 14 декабряЧитать подробнее

"Обращений много. Мы уже уверенно ушли за 600 тысяч. Работа идет. Привлечены эксперты ОНФ к анализу тех обращений, которые поступают от граждан", - сказал Песков журналистам.

"Далеко не все вопросы могут быть озвучены в ходе этой программы, но работу ОНФ будет продолжать до реакции на последний вопрос", - добавил он.

По словам Пескова, в ближайшие дни глава государства будет готовиться к мероприятию. Он уже получал подборки вопросов.

"Он всегда к этому мероприятию готовится очень тщательно, сам смотрит вопросы. Сейчас по блокам тем обрабатываются вопросы граждан, они систематизируются, поэтому есть возможность по основным блокам темы посмотреть", - рассказал представитель Кремля.

Песков рассказал также, что на "прямую линию" поступает "поразительно много из всех регионов от людей самых разных возрастных категорий (...), очень много людей призывает Путина баллотироваться и продолжать работу на посту главы государства, заявляя о своей полной поддержке". "Это то, что действительно бросается в глаза", - добавил пресс-секретарь президента.

Владимир Путин Дмитрий Песков
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